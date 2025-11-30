Hallan armas, municiones y una granada durante operativo en Santa Ana

Desde julio de 2024 a la fecha, el Minseg acumula la eliminación de 4,237 armas de fuego, 250,793 municiones, 5,985 proveedores y 1,250 accesorios.

Ciudad de Panamá/Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Policía Nacional desarrollaron la operación "Diamante Azul", que permitió ubicar un cargamento de armas y municiones en la azotea del edificio Vina 560, ubicado en Calle 18, corregimiento de Santa Ana.

Durante los allanamientos, se encontraron cuatro armas de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo fusil, once proveedores, 490 municiones y una granada. Todos estos indicios fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con el debido proceso.

La institución destacó que este resultado fue posible gracias al apoyo de la población.

Asimismo, reafirmaron que continuarán ejecutando operativos con el fin de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad.

Esta acción no dejó personas aprehendidas.

En este mes, el Ministerio de Seguridad (Minseg) destruyó 1,923 armas y más de 90,000 municiones en la sede de la Policía Nacional. Estas armas fueron el resultado de incautaciones ejecutadas en diferentes operativos y del programa de intercambio de armas por comida.

Desde julio de 2024 a la fecha, el Minseg acumula la eliminación de 4,237 armas de fuego, 250,793 municiones, 5,985 proveedores y 1,250 accesorios, desde el inicio de la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino, el 1 de julio de 2024.

Las jornadas de destrucción se realizaron el 25 de octubre de 2024, cuando se eliminaron 964 armas; el 17 de diciembre, 635; el 28 de marzo de 2025, fueron 309; el 4 de julio, 406; y en esta última jornada se alcanzó la cifra más alta con 1,923 armas.

