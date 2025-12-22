Aprehenden a un hombre por presunto hurto de cables en instalaciones del canal de Panamá

Un ingeniero de la ACP se presentó en el sitio y confirmó la presunta irregularidad, indicando que procederá a interponer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Unidades de la Policía Nacional aprehendieron a un ciudadano de 39 años, presuntamente vinculado al delito de hurto en perjuicio de la propiedad del Estado, durante una intervención realizada en instalaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la provincia de Colón.

La acción policial se produjo luego de una alerta ciudadana que advertía sobre un camión blanco, perteneciente a una empresa privada, que supuestamente transportaba cables de cobre de alta tensión sustraídos del lugar.

Tras la verificación del hecho, un ingeniero de la ACP se presentó en el sitio y confirmó la presunta irregularidad, indicando que procederá a interponer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

El aprehendido y los indicios quedaron a órdenes del Ministerio Público, que dará inicio a las investigaciones para determinar responsabilidades.