Arrancan las celebraciones en la antesala del Casco Peatonal con exposición de artesanías y danzas típicas

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, celebrará este domingo 26 su primer aniversario, con una invitación abierta al público a participar del festejo y soplar las velas a las 6:00 p.m.

El Casco Antiguo se convierte este fin de semana en un punto de encuentro entre cultura, turismo y emprendimiento, gracias a las actividades que se realizan en el marco del Casco Peatonal, donde artesanos de distintos proyectos aprovechan la afluencia de visitantes para generar ingresos y dar a conocer su trabajo.

Entre los participantes destaca un artesano con discapacidad visual, quien elabora bisutería artesanal, principalmente con temática religiosa. Sus piezas, hechas a mano con piedras, alambres y cristales, también pueden ser personalizadas, reflejando dedicación y creatividad en cada detalle.

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Otra de las propuestas proviene de una artesana inspirada en la comarca Emberá Wounaan, quien ofrece coloridos productos confeccionados con palmas y semillas. Para muchos de los emprendedores, este espacio representa una oportunidad clave. Así lo expresó otra artesana, quien destacó la importancia de que cada visitante se lleve un recuerdo de Panamá, especialmente si es elaborado por manos locales.

Los turistas también valoran la experiencia. Un grupo de visitantes provenientes de Honduras calificó la actividad como positiva y gratificante, señalando que, además de adquirir artesanías, han podido disfrutar de la gastronomía y de todo lo que ofrece el Casco Antiguo.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, celebrará este domingo 26 su primer aniversario, con una invitación abierta al público a participar del festejo y soplar las velas a las 6:00 p.m.

La agenda incluye actividades durante todo el día.

Desde las 6:00 a.m., el Mercado San Felipe Neri ofrecerán venta de alimentos, seguido al mediodía por el tradicional “Chacaldo” de pollo con música en vivo y artesanías.

ofrecerán venta de alimentos, seguido al mediodía por el tradicional “Chacaldo” de pollo con música en vivo y artesanías. En Plaza Herrera habrá bazares de donación de ropas y calzados, atención de mascotas y vitrinas de emprendedores, mientras que Plaza de Francia se transforma en una galería artística con pintura en vivo y exhibición de murales.

habrá mientras que Plaza de Francia se transforma en una galería artística con pintura en vivo y exhibición de murales. Casa de la Municipalidad presentará ‘Tamboreras’, esa mezcla de tamborito y cumbia panameña , son y el danzón cubano, un homenaje a su creador, Ricardo Fábrega.

presentará , son y el danzón cubano, un homenaje a su creador, Ricardo Fábrega. En Calle Quinta, La Tasca La Candelaria llevará al público por una nueva experiencia con la recreación de la ‘Feria de Sevilla’, abierta todo el día.

llevará al público por una nueva experiencia con la recreación de la ‘Feria de Sevilla’, abierta todo el día. En Calle Las Molas a las 2 p.m. iniciará el “ Tamborito del Callejón” que saldrá a recorrer el Casco.

a las 2 p.m. iniciará el “ que saldrá a recorrer el Casco. Plaza Catedral desde las 6:30 p.m. ofrecerá tarima artística, con danzas étnicas, folclóricas, animadores, orquestas de salsa y canto dulce.

desde las 6:30 p.m. ofrecerá tarima artística, con danzas étnicas, folclóricas, animadores, orquestas de salsa y canto dulce. Y por último, en el parque Centenario, desde la tarde hasta la medianoche, el Spot de La Playita con el White Party y música electrónica, con ventas de emprendimientos.

El Casco Peatonal se consolida así como un espacio que no solo promueve la cultura y el turismo, sino que también impulsa el trabajo de artesanos y emprendedores locales.

Información de Jessica Román

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