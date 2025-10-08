Creación del Patronato de Bandas Independientes pasa a segundo debate

Panamá/En medio de cuestionamientos por la supuesta contención del gasto y el mal uso de los fondos estatales, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise, aprobó en primer debate el proyecto de ley que crea el Patronato y el festival de Bandas Musicales Independientes.

La iniciativa, impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson hijo, fue aprobada con ocho votos a favor y tras 12 modificaciones al texto original.

Uno de los principales cambios fue la eliminación del artículo que vinculaba los fondos del patronato a un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En un principio, la iniciativa establecía que el Estado destinaría el 0.001% PIB nominal, con un crecimiento proyectado del 6% anual, que para financiar el Patronato.

No obstante, esta disposición se eliminó, pero se mantiene la posibilidad de que el patronato reciba aportes estatales, que de acuerdo a la práctica, usualmente oscilan entre $10 mil y $25 mil para una figura como esta.

El texto aprobado establece que “los fondos del Patronato deberán ser fiscalizados por la Contraloría General de la República” y que el organismo podrá acceder también al Fondo Nacional de Cultura.

Entre las modificaciones aprobadas se definió que el objetivo de la ley será “establecer el marco legal y cultural de la actividad que realizan las bandas musicales independientes, crear su patronato y su festival, dirigido a apoyar, estimular y promover las actividades que realizan estas bandas.”

La normativa también aclara que las agrupaciones estarán integradas por personas naturales mayores de edad o menores con autorización de sus padres o tutores.

Durante la discusión, los diputados coincidieron en que “no debe dejarse de lado la cultura, pero con fiscalización y transparencia”, destacando que la ley fue “modificada de forma y de fondo”.

“Se modificaron 12 artículos, significa que se modificó básicamente toda la ley y ha sido enriquecedora porque de forma y de fondo se ha mejorado. Yo creo que ha sido un triunfo el día de hoy, de que nosotros tengamos un respaldo y un norte en donde todos estos jóvenes van a poder trabajar de la mano con el gobierno para poder realmente fortalecerlos”, expresó el proponente, quien además es presidente de la Federación Nacional de Bandas Independientes de Panamá.

El proyecto continuará su trámite en segundo debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera un nuevo análisis sobre el alcance de los fondos públicos destinados a esta iniciativa cultural.

Con información de María De Gracia.