Comisión de Credenciales aprueba reglamento para debatir nombramientos de magistrados de la Corte Suprema

De acuerdo con algunos diputados, esta semana se completará todo el protocolo y, para la próxima semana, la Comisión podría iniciar el debate de los nombramientos mencionados.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 29 de septiembre el reglamento para la discusión de los nombramientos de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, tal cual lo establece el reglamento interno de ese órgano del Estado.

Esto ocurrió luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, designara a Gisela del Carmen Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, y a Carlos Villalobos, quien entrará en sustitución de la magistrada Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil.

La resolución aprobada señala que, una vez recibidos los nombramientos hechos por el Ejecutivo, los mismos serán enviados a la Comisión, que publicará, por dos días, en dos diarios de circulación nacional y en la página web de la Asamblea, el anuncio de la consulta pública.

Posterior a la última publicación, la Asamblea recibirá, a través de la Secretaría y del correo electrónico institucional, por dos días, las consideraciones de los ciudadanos.

De acuerdo con algunos diputados, esta semana se hará todo este protocolo y ya para la próxima semana la Comisión podría arrancar el debate de los nombramientos en mención.

Desde la Comisión se informó que el Ejecutivo solo envió las designaciones de los principales.

¿Quién es Gisela del Carmen Agurto?

Según el informe de la Presidencia, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría de la Universidad de Tulane, Louisiana.

Además, ha ocupado diversos cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

¿Quién es Carlos Ernesto Villalobos?

Actualmente, Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios, recursos de casación y amparo de garantías constitucionales, entre otros.

Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Civil y recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford. Mientras que de la Asociación Bancaria de Panamá, obtuvo un reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la figura del fideicomiso. Asimismo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa le otorgó un reconocimiento por su participación como exponente en los conversatorios sobre el Proceso Ordinario en el Nuevo Código Procesal Civil.

Con información de Meredith Serracín.