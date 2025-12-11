ATTT reactiva, después de dos décadas, el proceso de autorización para escuelas de manejo

Las escuelas de manejo constituyen un actor clave en la capacitación, la prevención y la promoción de hábitos seguros entre los futuros conductores.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) otorgó este año la resolución de autorización a 34 escuelas de manejo que cumplieron con todos los criterios legales, técnicos y operativos necesarios para seguir brindando formación teórica y práctica a quienes buscan obtener su licencia de conducir en 2025.

La entrega de las resoluciones reunió a representantes de cada centro formador, en un acto donde la institución reconoció el compromiso de estas entidades con la educación vial y la mejora continua de sus métodos de enseñanza.

El evento marcó la reactivación de un proceso que permaneció inactivo por más de veinte años, un avance que, según la ATTT, fortalece la supervisión y profesionalización del sector encargado de preparar a los nuevos conductores del país.

“Nos reunimos para reconocer a las escuelas de manejo que, en este año 2025, han cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos para continuar operando dentro del sector. Este logro no es solo un trámite administrativo, sino un compromiso con la seguridad vial y con la formación responsable de los futuros conductores de nuestro país”, expresó el director general de la ATTT, Simón Henríquez.

El funcionario subrayó el papel esencial que desempeñan estas instituciones en la construcción de una cultura vial segura.

“La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre confía en su buena labor y en la responsabilidad con la que cada escuela asume el reto de educar a quienes estarán al volante en nuestras calles y carreteras. Ustedes son formadores de ciudadanos responsables, conscientes de que conducir implica proteger la vida propia y la de los demás”, señaló.

Panamá mantiene su compromiso con la meta establecida por la Organización de las Naciones Unidas de reducir en un 50% los siniestros viales para 2030.

En ese camino, las escuelas de manejo constituyen un actor clave en la capacitación, la prevención y la promoción de hábitos seguros entre los futuros conductores.