Audiencia por naufragio en Colón deja a un imputado con reporte periódico y otro desvinculado del caso

El hecho, ocurrido el pasado 9 de noviembre , cobró la vida de una niña de tres años que viajaba junto a su hermano y otras 20 personas a bordo de una lancha artesanal identificada como “OE”.

Colón/La audiencia de solicitudes múltiples por el caso del naufragio de una embarcación con migrantes en Miramar, distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, culminó con la desvinculación de uno de los acusados y la imposición de medidas cautelares al otro, informó el Ministerio Público.

El hecho, ocurrido el pasado 9 de noviembre, cobró la vida de una niña de tres años que viajaba junto a su hermano y otras 20 personas a bordo de una lancha artesanal identificada como “OE”, utilizada irregularmente para el transporte de migrantes.

Durante la diligencia judicial, al joven panameño que fungía como ayudante de la embarcación se le desvinculó del proceso, mientras que al conductor de nacionalidad colombiana se le imputaron cargos por homicidio culposo.

El tribunal dictó como medida cautelar reporte periódico cada lunes, prohibición de salida del país y restricción para operar embarcaciones mientras dure el proceso.

“Se logró establecer que no había justificación para que el señor, ayudante panameño de la lancha, fuera detenido”, explicó el abogado defensor Mark Anthony Lowe, quien añadió que su cliente “tiene estatus migratorio vigente en Panamá, un hijo panameño menor de edad y no representaba peligro de fuga”.

Lowe también señaló que su defendido, el conductor colombiano, intentó auxiliar a las víctimas durante el naufragio.

Él le salvó la vida al hermano de la menor y sacó del agua a la niña de tres años que no sobrevivió. Eso da un viso de que no tenía intención de causarle ningún daño a ninguna persona”, afirmó el jurista.

De acuerdo con la investigación, la embarcación “OE”, dedicada a la pesca artesanal, tenía su patente de navegación vencida desde julio de 2024 y había zarpado desde un muelle no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá. Además, no cumplía con las condiciones reglamentarias para transportar pasajeros, lo que agravó la tragedia.

Las autoridades marítimas y judiciales mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y evitar que embarcaciones irregulares sean utilizadas para el traslado de personas, una práctica que ha aumentado en las costas panameñas debido al tránsito de migrantes hacia el norte del continente.

Con información de Néstor Delgado.