Aumenta el consumo de sustancias y adicción a los juegos de azar en las mujeres

Hay factores de orden social que están generando impacto en la población femenina del país en todos los grupos etarios donde se identifica el aumento en el consumo de sustancias.

En términos generales, el uso y consumo de sustancias entre mujeres se ha incrementado en Panamá, además de la recurrencia a juegos de azar, lo que genera preocupación entre los especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental (Insam). La tendencia al aumento de las atenciones se ha mantenido desde la pandemia.

Según explicó Carlos Saavedra Quiel, director del Insam, se ha incrementado el uso de sustancias tanto legales como ilegales e inclusive se agrega el desarrollo de conductas de tipo adictivo, como los juegos, que pueden ser patológicos.

Por su parte, Juana Herrera, coordinadora del tratamiento de adicciones, indica que existe un 15% de diferencia en comparación con los primeros años del programa.

Saavedra Quiel señala la pérdida de empleos en muchas familias panameñas como uno de los factores que aumenta el riesgo de este tipo de comportamiento.“Ven el azar o la suerte como una probabilidad para tratar de recuperar esos recursos, lo que lleva al uso continuo de este tipo de conductas”, indicó.

Herrera afirma que, al momento de la rehabilitación, la mujer tiene mayores miedos al momento de ingresar a algún programa.

“Si la mujer tiene hijos y se mete a un programa de rehabilitación, tiene miedo de entrar porque se le quitan los hijos. El hombre puede tener los mismos hijos, pero como lo tienen las mujeres, no importa. Es decir, el cuestionamiento en la mujer y en el hombre es diferente, estigmatización, discriminación, el tema de rechazo”, expresó Herrera.

De acuerdo con especialistas del Instituto de Salud Mental, existe un subregistro de mujeres que no acuden a buscar ayuda profesional por miedo al rechazo y a la discriminación, lo que agrava mucho más la situación en el país.

