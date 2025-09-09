Aumento de robos y hurtos preocupa a residentes de Islas de Chiriquí

Residentes, productores agrícolas y ganaderos de las costas en Chiriquí solicitan presencia policial y aeronaval debido al aumento de robos y hurtos

Chiriquí/Un grupo de residentes de las islas y costas del Pacífico de Chiriquí ha solicitado mayor presencia policial debido al hurto y robo de ganado y productos agrícolas.

Osvaldo Grenal, residente de las islas del Pacífico, afirmó “la necesidad de solicitarle a las autoridades de seguridad y al MIDA la forma de encontrar un recurso para la emisión de un documento de trazabilidad para carga de productos de las islas para evitar los robos”.

Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconoce la situación y el personal de la institución busca actualizar la base de datos con la búsqueda de información necesaria para sustentar la cantidad de productos ganaderos o agrícolas que se trasladan hacia los diferentes sectores con el fin de apoyar al sector productor local.

