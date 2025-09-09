Instalan primera válvula para la desinfección de tuberías en Chitré

Comienza la limpieza del sistema hidráulico con la instalación de la primera válvula, el proceso se mantendrá activo hasta diciembre.

Chitré, Herrera/En el distrito de Chitré se dio inicio formal al proceso de limpieza y desinfección del sistema de tuberías. Como parte de esta primera etapa, se llevó a cabo la instalación de la primera válvula, un dispositivo que permitirá realizar la purga y desinfección del agua que circula en la red.

Durante el acto, se explicó que el procedimiento se desarrollará de manera paulatina, avanzando por distintos puntos del sistema para abarcar toda la red de distribución. La estrategia busca garantizar que el agua llegue a la comunidad en mejores condiciones, cumpliendo con las normas de calidad.

Las autoridades presentes destacaron que este proyecto es de gran importancia, ya que Chitré es un área con alta demanda de agua potable, y el correcto mantenimiento de las tuberías influirá directamente en la salud y bienestar de la población.

Se detalló que el proceso de desinfección y purga de tuberías se mantendrá activo hasta el mes de diciembre, periodo en el cual se instalarán más válvulas en diferentes sectores. Con ello se busca eliminar impurezas y mejorar la presión del servicio.

El inicio de esta labor fue calificado como un paso fundamental para el mejoramiento del sistema hidráulico local, ya que permitirá brindar un servicio de agua más seguro y confiable a los residentes de Chitré.

