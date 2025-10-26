ASEP explica cómo los clientes verán reflejada en sus facturas la multa a las distribuidoras eléctricas

La administradora de la ASEP también anunció que ya cuenta con un proyecto de ley de reforma eléctrica para modernizar la legislación de 1997 .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) impuso una multa de $18.5 millones a las empresas distribuidoras de energía ENSA, Edemet y Edechi tras confirmar reiterados incumplimientos en la calidad del servicio. Esta acción marca un hito regulatorio, asegurando que la sanción se traduzca en créditos directos a los clientes afectados.

La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, enfatizó que la multa representa una señal clara del regulador.

“Esto significa para la ASEP un paso sumamente importante; es una señal de que no solamente estamos fiscalizando y regulando, sino también sancionando a aquellas empresas que no cumplen con su deber, que en este caso es de prestar un servicio de calidad en materia de electricidad”, recalcó.

La funcionaria recordó que esta sanción sigue a la ejecución de una multa anterior de $21 millones que ya fue acreditada a los clientes.

La multa se convierte en crédito para los usuarios

De los $18.5 millones, la empresa ENSA ya acreditó su parte ($780 mil) en las facturaciones de abril y mayo. En cuanto a Edemet y Edechi, que concentran el grueso de la sanción, presentaron una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, debido a que la Corte no suspendió el acto administrativo (la orden de pago y compensación), la ASEP exigió a las distribuidoras proceder con la acreditación.

Edwin González, director nacional de Atención del Usuario, detalló cómo se aplicará la retribución a los clientes.

“Fundamentalmente, en el momento que se anuncie esa acreditación, le va a aparecer a los clientes dentro de su factura, inclusive le va a aparecer el número de la resolución... El pago futuro inmediato va a disminuir, porque usted tiene un consumo de 50 dólares al mes y tiene un crédito; X; le va a disminuir por default, le va a disminuir el saldo inmediatamente”.

Rodríguez Crespo precisó que el crédito no será igual para todos y beneficiará a cerca de 855 mil clientes que fueron afectados por fallas entre los años 2019 y 2022.

La falta de mantenimiento y la urgencia de la reforma

Respecto a las fallas recurrentes, la administradora identificó el problema principal: “El problema que nosotros hemos detectado es que llegamos a un tema de mantenimiento. Eso te lo garantizo, es un tema de mantenimiento”. Las zonas de mayor incidencia de cortes y fluctuaciones son Panamá y Panamá Oeste, donde el alto consumo y los daños a aparatos son los reclamos más frecuentes.

La ASEP también anunció que ya cuenta con un proyecto de ley de reforma eléctrica para modernizar la legislación de 1997. Dicho proyecto se enfocará en la parte de distribución, buscando fortalecer la fiscalización, obligar a las empresas a electrificar áreas fuera de su concesión y modificar el proceso de licitación para garantizar precios justos.

Esta nota fue hecha con asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.