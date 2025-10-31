Sigue la vigilancia en Chiriquí pese a reducción de alerta por lluvias; más de 100 personas siguen en albergues

Las autoridades señalaron que los caudales de los ríos siguen incrementados como consecuencia de las lluvias recientes.

Chiriquí/Las autoridades informaron que, aunque las zonas de Renacimiento, Tierras Altas y Barú pasaron de alerta roja a alerta amarilla, los estamentos de seguridad mantienen los monitoreos y las acciones de vigilancia, debido a que las lluvias continúan, aunque con menor intensidad.

Indicaron que en estas áreas aún se registran eventos asociados a la inestabilidad del clima.

Al menos 180 personas permanecen en albergues, mientras esperan las evaluaciones que permitan determinar si el nivel de las aguas ha disminuido lo suficiente para que puedan retornar a sus hogares.

Explicaron que esta decisión dependerá de las condiciones del tiempo y que se mantendrán las coordinaciones necesarias, tomando en cuenta el pronóstico extendido del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que prevé lluvias durante horas de la tarde.

Nadia Samudio, del Cuerpo de Bomberos de Bugaba, señaló que los caudales de los ríos siguen incrementados como consecuencia de las lluvias recientes. Aunque la intensidad de las precipitaciones ha disminuido, aún se registran aguaceros que, sumados a la saturación del suelo, provocan algunas inundaciones menores.

La vigilancia se mantiene activa en todas las áreas bajo alerta amarilla, así como en Boquete, que continúa en alerta verde.

Información de Demetrio Ábrego

Le puede interesar: