Fiestas Patrias: IMA anuncia cierre temporal de tiendas y agroferias

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias, sus tiendas, agroferias y agrodistribuidoras suspenderán operaciones durante varias fechas del mes de noviembre.

De acuerdo con el comunicado oficial, las instalaciones del IMA permanecerán cerradas del 3 al 7 de noviembre, del 10 al 11 de noviembre, y el 28 de noviembre, en conmemoración de los días patrios del país.

La entidad agradeció la comprensión de la población y aprovechó la ocasión para extender un mensaje de felicitación por las festividades nacionales, reafirmando su compromiso con el servicio al productor y al consumidor panameño.

Con este aviso, el IMA se suma a las instituciones públicas que ajustan su calendario de atención en el marco del mes de la patria, una época que celebra la independencia y la identidad nacional de Panamá.