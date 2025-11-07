Autoridades preparan medidas de tránsito ante aumento de visitantes en la región de Azuero

Ante este calendario de actividades para este fin de semana, la Dirección de Operaciones del Tránsito ha implementado medidas especiales para regular la movilidad vehicular en la región.

Para este fin de semana se espera una alta afluencia de visitantes en la región de Azuero, debido a la gran cantidad de eventos cívicos que se desarrollarán en diferentes distritos de la provincia de Los Santos, en conmemoración de las gestas patrióticas del mes de noviembre.

Las celebraciones iniciaron este viernes en el distrito de Guararé con un desfile alusivo al 10 de noviembre de 1903.

Este sábado, la ciudad de Las Tablas celebrará el grito de insurrección del 8 de noviembre de 1821; mientras que en Chitré se conmemorará el 9 de noviembre de 1903, y en La Villa de Los Santos se realizará el tradicional desfile del 10 de noviembre de 1821.

Ante este calendario de actividades, la Dirección de Operaciones del Tránsito ha implementado medidas especiales para regular la movilidad vehicular en la región.

Una de las principales acciones será la instalación de un puesto policial cerca del puente sobre el río La Villa, donde se controlará el ingreso de vehículos y se verificará la cantidad de colegios participantes en los desfiles del 8 y 10 de noviembre.

El tránsito vehicular en el área tiende a incrementarse considerablemente durante estas fechas, y uno de los principales desafíos para las autoridades ha sido la comunicación entre La Villa de Los Santos y la ciudad de Chitré, debido a los trabajos de construcción del nuevo puente e intercambiador. Esta obra ha generado una acumulación significativa de vehículos a lo largo de la vía, lo que podría complicar el desplazamiento durante los días de fiesta.

Con información de Eduardo Vega