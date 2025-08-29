Autoridades realizan tres aprehensiones en operativo contra la trata de personas en Panamá

Panamá/A través de la Operación Libertad, la Policía Nacional y el Ministerio Público logran recuperar cinco víctimas de trata de personas y aprehender a tres presuntos miembros de una red de colombianos dedicados a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Se efectuaron cuatro diligencias de allanamientos en apartamentos en los corregimientos de Bella Vista, San Francisco y el sector de la 12 de Octubre, donde se pudo ubicar a las víctimas de nacionalidad colombiana, documentos y otros indicios.

De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades, esta organización criminal reclutaba a mujeres de nacionalidad colombiana con la fachada de contrataciones para modelos de ropa interior, resultando ser un engaño para posteriormente explotarlas sexualmente.

La Operación Libertad contó con el apoyo de unidades de Interpol y personal de OURescue, lo que demuestra el trabajo en equipo con las autoridades para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas.