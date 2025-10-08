Autoridades reportan avances en recuperación tras emergencia en Boquete

Las autoridades informaron que se mantienen acciones de vigilancia en puntos críticos, especialmente en el corregimiento de Palmira.

Chiriquí/Las autoridades de los estamentos de seguridad y diversas instituciones del Estado que atendieron la reciente emergencia registrada en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, se reunieron con la prensa para ofrecer un informe sobre los avances en el proceso de recuperación y la asistencia brindada a las familias afectadas.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se evaluaron 25 viviendas, de las cuales cuatro registraron pérdida total. Además de los más de 40 derrumbes reportados en distintos puntos del distrito, la mayoría ya han sido despejados con el apoyo de maquinaria del Estado y del Municipio.

El director nacional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, destacó que, a diferencia de otros años, no se han reportado víctimas fatales durante esta emergencia.

“En el 2024 perdimos más de 10 personas; en este momento no hemos perdido a nadie. No es para cantar victoria, el trabajo en una emergencia es prepararse para el peor escenario, pero esta vez nos ha ido bien”, señaló Smith.

Las autoridades informaron que se mantienen acciones de vigilancia en puntos críticos, especialmente en el corregimiento de Palmira, donde aún no ha sido posible realizar evaluaciones completas debido a las condiciones del terreno y la persistencia de lluvias.

El Sinaproc, junto con el Miviot, el MOP y otros organismos de respuesta, continúan trabajando en la rehabilitación de caminos, limpieza de cauces y atención humanitaria.

Con información de Demetrio Ábrego