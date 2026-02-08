Avanza montaje del Volumen Caribe 2026 con tres tarimas y parque infantil

Panamá/El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 avanza a paso firme en la Cinta Costera, donde los preparativos ya alcanzan un 25 % de ejecución, según informaron los organizadores. El mayor progreso se concentra en la tarima principal, una de las tres plataformas que formarán parte del evento y que estarán distribuidas a lo largo del paseo marítimo.

De acuerdo con los voceros, el festival contará con tres tarimas simultáneas: una dedicada a los amantes de la música salsa, la tarima principal y una tarima infantil, pensada para el disfrute de toda la familia. De manera paralela, en el estacionamiento del Mercado de Mariscos ya se instala el Parque de Juegos Mecánicos, que estará abierto hasta las 12 de la medianoche.

En la avenida Balboa se ubicarán los kioscos de comidas y bebidas, ofreciendo una amplia variedad gastronómica para los asistentes. Las autoridades recordaron que, a partir del mediodía del viernes, se mantendrá el cierre de la Cinta Costera y la Avenida Balboa, desde el viaducto de la 3 de Noviembre hasta la avenida Ecuador, cerca del Hospital del Niño, como parte de la logística del evento.

Aramis Cornejo, uno de los voceros del festival, explicó que el montaje representa un reto logístico importante, ya que las tres tarimas y los parques de diversiones deberán operar de forma simultánea desde el viernes a las 8:00 de la noche, hora en que inicia oficialmente el festival. Indicó además que el Parque de Diversiones comenzó su instalación desde altas horas de la noche para cumplir con el cronograma establecido.

Los culecos se desarrollarán a partir del sábado, domingo, lunes y martes, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para esta edición, los organizadores anunciaron que se ampliará y triplicará la cantidad de carros cisterna utilizados el año pasado, además de la instalación de replicadores de audio y pantallas, con el objetivo de que más personas puedan disfrutar de la experiencia y de los espectáculos.

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 arrancará oficialmente el viernes a las 8:00 de la noche en la tarima principal y contará con artistas de talla internacional en la tarima de salsa, entre ellos Miky Taveras, Pedro Arroyo y Maelo Ruiz, consolidando a la Cinta Costera como uno de los principales escenarios del carnaval capitalino.