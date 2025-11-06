Préstamo de $350 millones para el presupuesto y la Caja de Seguro Social se debe pagar en 20 años

El financiamiento fue negociado por el MEF , con el aval del Consejo Económico Nacional y la aprobación del Directorio Ejecutivo del BID.

Panamá/El Gobierno publicó en la Gaceta Oficial N.º 30,400 el Decreto de Gabinete N.º 3 del 28 de octubre de 2025, mediante el cual se autoriza la suscripción de un préstamo por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los fondos se destinarán al financiamiento del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025 y para fortalecer el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), dentro del Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la CSS en Panamá.

De acuerdo con el artículo 1 del decreto, el contrato de préstamo —identificado como N.º 6055/OC-PN— será suscrito entre la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el BID, con el propósito de apoyar financieramente el Presupuesto General del Estado y otras vigencias fiscales.

Según el artículo 2, el préstamo estará sujeto a las siguientes condiciones financieras:

Tasa de interés: basada en la SOFR a tres meses , pagadera semestralmente, más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario .

basada en la , pagadera semestralmente, más el . Plazo del préstamo: 20 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato.

contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato. Período de desembolso: un año, contado desde la fecha en que el contrato entre en vigor.

Además, el documento establece que el préstamo se pagará en cuotas semestrales consecutivas, procurando que sean lo más iguales posible, y que la primera cuota deberá cancelarse 24 meses después de la firma del contrato. También contempla una comisión de crédito de hasta 0.75% anual sobre el saldo no desembolsado y una comisión de inspección y vigilancia de hasta 1% semestral del monto total.

El financiamiento fue negociado por el MEF, con el aval del Consejo Económico Nacional y la aprobación del Directorio Ejecutivo del BID, conforme a la Resolución DE-103/25 del 22 de octubre de 2025.

El Órgano Ejecutivo, a través del MEF, deberá incluir cada año en el presupuesto general del Estado las partidas necesarias para cubrir los pagos de capital, intereses y comisiones derivadas del contrato.

Este año 2025 también se aprobó la Ley 462, que reformó la CSS y el sistema de pensiones.