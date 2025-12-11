Bejuco de Chame estrena paradores fotográficos inspirados en Panamá rumbo al Mundial 2026

Aunque esta exhibición inaugura la temporada, el artista adelantó que en los próximos días se sumarán los tradicionales muñecos de quema, incluyendo personajes recurrentes de la política, la farándula y otros temas populares, atendiendo la alta demanda de cada fin de año.

Chame, Panamá Oeste/A lo largo de la vía Interamericana ya se vive el ambiente decembrino con una exhibición que está captando la atención de residentes y viajeros: una serie de esculturas caricaturizadas de figuras de la Selección Nacional creadas por el artista Víctor Álvarez, quien explicó que esta propuesta representa “la evolución” de la tradicional quema de muñecos de Año Viejo.

La muestra incluye representaciones del director técnico Thomas Christiansen, así como de jugadores emblemáticos como Aníbal Godoy, todos elaborados en gran formato y con estilo caricaturesco. Una pieza central es un Diablo Rojo intervenido, que funciona como parador fotográfico.

Álvarez señaló que estas obras no están pensadas para ser quemadas, sino para recorridos e instalaciones en diversos espacios. “Esto es un tributo y una evolución de la tradición. Más que un muñeco de Año Viejo, es un parador fotográfico. No está pensado para quemar; está pensado para moverlo a otros puntos, otras instituciones, empresas y eventos privados”, explicó.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con el creador José Ángel Valdés, conocido como el “capitán del Diablo Rojo”, y tomó alrededor de 10 días de trabajo intensivo. “Como los trabajé todos en masa, fue un proyecto realizado en conjunto. En general tomó 10 días”, detalló Álvarez.

Aunque esta exhibición inaugura la temporada, el artista adelantó que en los próximos días se sumarán los tradicionales muñecos de quema, incluyendo personajes recurrentes de la política, la farándula y otros temas populares, atendiendo la alta demanda de cada fin de año.

La instalación, ubicada junto a un bus decorado con la frase “Panamá Mundial 2026”, marca el inicio del ambiente festivo en Bejuco, Chame donde la creatividad y la tradición se fusionan para ofrecer una experiencia distinta a quienes transitan por la Interamericana.

Con información de Luis Mendoza.