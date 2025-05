Bocas del Toro sufre escasez de combustible por bloqueos de carreteras

La provincia de Bocas del Toro enfrenta una creciente escasez de combustible debido a los bloqueos de carreteras que impiden el suministro. En las imágenes captadas por TVN Noticias, se puede observar que varias estaciones de gasolina muestran letreros indicando que solo disponen de diésel.

Mientras que, en otras estaciones, los despachadores confirman que solo hay gasolina de 90 octanos, y que la de 95 está "reservada para los vehículos de uso oficial". La situación se describe como un poco crítica.

Se pudo conocer que hay camiones cisternas que están del otro lado del puente de Changinola y que no pueden transitar debido a los cierres a lo largo de la carretera. Además, otros camiones que deberían llegar desde David no se atreven porque no quieren pasar los problemas de ver cómo transitan en medio de cada uno de los cierres que se registran en esta provincia.

Un despachador entrevistado por TVN Noticias confirmó la escasez: "Bueno, ahorita mismo no tenemos gasolina, solo contamos con diésel, solamente en este momento”, manifestó.

De igual manera, indicó que la reserva de diésel también es limitada. "Bueno, si esto sigue, así como para una semana nada más habría diésel”, señaló. El despachador explicó que los camiones no pueden llegar a las estaciones de combustibles.

Usuarios del transporte selectivo también se ven afectados. Uno de ellos declaró que en sus recorridos por diferentes estaciones de combustible lo que encuentran es de 91 octanos y por fuerza es con lo que deben abastecerse.

Ante la falta de combustible, algunos conductores recurren a medidas extremas: "Bueno, vamos buscándola por ahí, a veces hay que ir hasta el otro lado de Costa Rica y comprarla".

Además de la escasez de combustible, los cierres afectan otros aspectos de la vida en Bocas del Toro, como los pacientes que deben llegar al hospital de Changuinola para hacerse sus exámenes, acudir a una cita o para ir a una cirugía.

Otro sector que se ve afectado por estos cierres son los productores.