Buhoneros en la estación 5 de Mayo rechazan reubicación y denuncian mal estado del nuevo centro asignado

Ciudad de Panamá, Panamá/Un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias en el área de la 5 de Mayo, en las inmediaciones de la estación del Metro de Panamá y la Zona Paga, evidenció la presencia de una gran cantidad de vendedores ambulantes que ofrecen productos variados, desde alimentos y legumbres hasta ropa, medias y otros artículos.

De acuerdo con información del Metro de Panamá, los comerciantes tienen hasta el 30 de agosto para retirarse de este punto, luego de que se les concediera una prórroga. En un principio, el plazo vencía el 11 de agosto, pero fue extendido para permitir su reubicación.

El lugar asignado para su traslado es el Centro de Servicios Múltiples Juan Ramón Poll, cercano a la estación, sin embargo, varios buhoneros manifestaron su negativa a instalarse allí, alegando que las instalaciones están deterioradas y no ofrecen condiciones seguras para trabajar. Algunos señalan que incluso se les propuso ubicarlos temporalmente en un edificio que consideran inhabitable, con riesgo de derrumbe.

“Somos familias que tenemos hijos. Ellos dicen para después hacer unos cubículos. Entonces mejor, ¿por qué no hacer primero los cubículos? Y, cuando ya estén hechos, nos saca de aquí que nosotros ni nos vamos a oponer", expresó una de las comerciantes.

El reglamento de viajeros del Metro de Panamá, en su artículo 24, prohíbe expresamente la venta de bienes o servicios dentro de trenes, estaciones, pasarelas, áreas peatonales elevadas o zonas cercanas a las estaciones. Esta disposición es el fundamento para el retiro de los vendedores de la 5 de Mayo.

Entre los transeúntes, las opiniones están divididas. Algunos consideran que la presencia de los buhoneros obstaculiza la entrada y salida de la estación, mientras que otros defienden su derecho a trabajar y sugieren que se les otorgue un espacio formal para ejercer su actividad.

“A veces interfiere en el tráfico y la afluencia de personas, pero también hay otro tema importante porque las personas están tratando de sustentarse. Están tratando de ganarse la vida. Eso hay que verlo. No solamente agarrar a la persona y desalojarla del área, sino buscarle un lugar adecuado donde ellos puedan mantener y sustentar a sus familias, porque de una u otra forma ellos necesitan, como todos, llevar su sustento diario”, comentó un usuario del metro.

El Municipio de Panamá informó que muy pronto estará explicando la logística de reubicación y detallará las condiciones en las que se realizará el traslado.

Con información de Yamy Rivas.