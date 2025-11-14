Homicidio en discoteca de David: Policía solicita ayuda para ubicar a joven vinculado al caso

Josué Isabel Morales Pinto es señalado como la persona vinculada al hecho ocurrido el 4 de septiembre de 2025 en una discoteca del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos.

David, Chiriquí/La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la ubicación de Josué Isabel Morales Pinto, de 26 años, quien es requerido por la Fiscalía Regional de Chiriquí por el presunto delito de homicidio doloso agravado.

Morales Pinto es señalado como la persona vinculada al hecho ocurrido el 4 de septiembre en una discoteca del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos.

Las autoridades informaron que, si alguien posee información sobre su paradero, puede comunicarse de manera anónima a los números 524-2514, 511-9081 o al 104.

Te podría interesar: Inician trabajos de infraestructura en Nueva Esperanza de 24 de Diciembre con fondos de descentralización

El jueves 4 de septiembre, un joven de 25 años fue atacado a tiros en las afueras de una discoteca ubicada en la barriada El Carmen. Según testigos, la víctima sostuvo una discusión con otra persona, quien posteriormente sacó un arma de fuego y le disparó dos veces por la espalda y una vez en el glúteo.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Regional Rafael Hernández, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, su muerte fue confirmada horas más tarde. Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras continúan las labores para ubicar al sospechoso.