Investigan la muerte de un hombre de 37 años en Las Lomas de Chiriquí

Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación en la provincia de Chiriquí luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 37 años dentro de su residencia en el corregimiento de Las Lomas. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrada tras la alerta de sus familiares.

La inquietud de la familia surgió al perder contacto con el hombre por varios días. Al no poder comunicarse con él, alertaron a las unidades de la Policía Nacional, quienes acudieron hasta la vivienda de este ciudadano. Al llegar, los agentes encontraron al hombre sin signos vitales dentro de la vivienda.

Funcionarios del Ministerio Público, a través de la Sección de Homicidios y Femicidios de Chiriquí, junto con el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acudieron al lugar de los hechos. En la vivienda, se realizaron las labores de inspección ocular, recolección de indicios y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue judicial en David para practicarle la necropsia de rigor.

Las autoridades esperan ahora los resultados de la autopsia, que son cruciales para determinar las verdaderas causas de la muerte y dar curso a la investigación. Se espera que estas pruebas aporten claridad sobre lo ocurrido y permitan a los investigadores seguir el rastro en este caso.