Dino Mon: Todas las unidades de la CSS están operando con normalidad

Ciudad de Panamá/Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), afirmó que todas las unidades de la CSS están operando con normalidad y que los servicios se han prestado sin interrupciones, pese al llamado a paro convocado por algunas asociaciones de médicos.

"En todas las unidades estamos trabajando de forma normal, todos los servicios se han prestado sin ningún tipo de altibajo. En aquellas unidades donde haya faltado un médico, estamos supliéndolo con cupos extra en otros servicios disponibles", explicó Mon.

El director de la CSS también mencionó un incidente tecnológico ocurrido en la mañana, cuando el servidor de radiología estuvo caído desde las 6:00 a.m. hasta las 7:20 a.m. Sin embargo, aseguró que fuera de este percance, no ha habido problemas en la atención.

Ante la pregunta sobre la calidad de la atención a nivel nacional, Mon respondió: "Sí, así es, al 100%, todos los servicios están al 100%".

Mon destacó que cualquier ausencia de personal ha sido cubierta con cupos extra y que no ha habido afectaciones debido al paro. "Por enfermedad a veces eso puede ocurrir, pero no ha sido ningún tipo de tema del paro que haya afectado algún servicio", añadió.

En cuanto a las conversaciones con diferentes sectores, Mon subrayó la importancia del diálogo y la concertación. "Todos los sectores siempre están llamados al diálogo. He estado reuniéndome con las diferentes asociaciones, incluyendo el Colegio Médico y otros grupos de profesionales de la salud", dijo.

El director de la CSS anunció una próxima reunión con la Comeneral el día 20 de mayo para abordar temas de operación y reglamentación. "Hemos estado yendo a todos los sectores: los odontólogos, los médicos en sus distintas asociaciones, las enfermeras, los técnicos de enfermería, los asistentes", afirmó.

Dino Mon concluyó mencionando que los conversatorios se están grabando para su difusión en redes sociales y que se continuará dialogando con el resto de la población médica.

Con información de Heidy Morán.