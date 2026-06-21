Cámara de Comercio ve en la Asamblea de la OEA una oportunidad para fortalecer el diálogo y la competitividad

El presidente del gremio empresarial, Aurelio Barría Pino , destacó que el encuentro hemisférico se desarrolla en un momento clave para las Américas.

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideró que la 56.ª Asamblea General de la OEA representa una oportunidad para fortalecer el diálogo y avanzar en una agenda de prosperidad para la región, en momentos en que las Américas enfrentan desafíos relacionados con el crecimiento económico, la generación de empleo formal, la atracción de inversiones y la competitividad.

El presidente del gremio empresarial, Aurelio Barría Pino, destacó que el encuentro hemisférico se desarrolla en un momento clave para las Américas y puede servir para fortalecer el diálogo y alcanzar consensos orientados al bienestar de los ciudadanos.

Panamá recibe a las Américas en un momento importante para la región. La celebración de la 56.ª Asamblea General de la OEA representa una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo, promover consensos y avanzar en una agenda orientada al desarrollo y al bienestar de nuestros ciudadanos", expresó.

Barría recordó que la región enfrenta desafíos comunes relacionados con el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la adaptación a los cambios tecnológicos.

Los desafíos que enfrentan nuestros países son conocidos: impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a nuestras sociedades para los cambios tecnológicos que están transformando el mundo. Frente a ellos, la cooperación y el trabajo conjunto resultan más necesarios que nunca", señaló.

En ese contexto, destacó la reunión entre representantes del sector privado y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, bajo el lema "Hacia una agenda de prosperidad", al considerar que constituye una oportunidad para construir alianzas que favorezcan el desarrollo económico regional.

"Ofrece un espacio oportuno para intercambiar ideas y construir alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente", manifestó.

El dirigente empresarial sostuvo que las Américas cuentan con ventajas estratégicas que pueden ser aprovechadas en medio de las nuevas dinámicas del comercio mundial.

"Las Américas cuentan con fortalezas significativas: recursos estratégicos, talento humano, capacidad productiva, innovación y una posición privilegiada en las nuevas dinámicas del comercio global", indicó.

No obstante, advirtió que para aprovechar ese potencial se requieren instituciones sólidas, reglas de confianza, inversión sostenible y una visión compartida de largo plazo.

Según Barría, la prioridad debe estar en facilitar la inversión y el comercio, fortalecer las cadenas regionales de valor, acelerar la transformación digital y desarrollar infraestructura moderna que permita crear mayores oportunidades para la población.

El presidente de la Cciap también resaltó el papel que puede desempeñar Panamá en esta discusión, gracias a su posición geográfica y su plataforma de servicios. "Panamá tiene mucho que aportar a esta conversación. Nuestra plataforma logística, conectividad y vocación de servicios nos permiten contribuir al acercamiento entre mercados, personas e iniciativas que promuevan el crecimiento regional", afirmó.

Para el líder empresarial, la importancia de la Asamblea de la OEA no se limita al intercambio de ideas, sino a su capacidad de traducirse en acciones concretas.

La importancia de este encuentro no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, alianzas y proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida de las Américas", sostuvo.

Barría agregó que el momento exige construir sobre las coincidencias y fortalecer la cooperación entre los países de la región.

"Este es un momento para construir sobre las coincidencias, fortalecer la cooperación y avanzar juntos hacia una región más competitiva, integrada y próspera", expresó.

Por su parte y durante la reunión entre el sector y la OEA, Albert Ramdin indicó que "damas y caballeros, desde que asumí el cargo hace un año, hice del compromiso y la asociación con el sector privado una de mis mayores prioridades. Y debo decir, que no lo hicimos simplemente porque consideramos que era el momento adecuado o porque fuera importante. Lo hicimos porque el sector privado forma parte de nuestras sociedades y porque la responsabilidad por el desarrollo, la estabilidad política, los derechos humanos, la democracia y la creación de empleo y riqueza también recae en el sector privado. Solo es posible prosperar cuando existe estabilidad política, democracia y Estado de derecho".

Por ello, dijo "veo su participación no como una opción, sino como una necesidad". De acuerdo con el secretario de la OEA, los ciudadanos de las Américas demandan más empleos, una mejor educación y acceso a oportunidades. También exigen garantías de que el futuro puede ser mejor que el presente.

"El progreso económico ofrece dirección y esperanza. Cuando las personas perciben mejores perspectivas, las democracias se fortalecen y la inseguridad pierde terreno. Por eso necesitamos alianzas más sólidas y un papel más activo del sector privado".