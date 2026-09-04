Canal de Panamá: Ilya Espino de Marotta asumirá el timón de la vía interoceánica con importantes retos

Espino de Marotta estará al frente de la Autoridad del Canal de Panamá durante el período 2026-2033, en una gestión que estará marcada por importantes desafíos.

Ciudad de Panamá/La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la vía interoceánica desde su reversión a manos panameñas.

Espino de Marotta estará al frente de la Autoridad del Canal de Panamá durante el período 2026-2033, en una gestión que estará marcada por importantes desafíos para garantizar la sostenibilidad, competitividad y operación de una de las principales rutas del comercio mundial.

Con cuatro décadas de trayectoria en el Canal de Panamá, la ingeniera ha ocupado distintos cargos dentro de la institución y ha participado en proyectos de gran relevancia, entre ellos la ampliación de la vía interoceánica.

En 2020 hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de subadministradora del Canal. Ahora, seis años después, vuelve a marcar un precedente al asumir como administradora.

”La escogencia de Ilya yo creo que le habla mucho a su historial en el Canal de Panamá, es una persona que ha pasado por más divisiones de las que yo pasé, ella estuvo en ingeniería, estuvo en dragado, estuvo en la ampliación, estuvo como subadministradora, estuvo como oficial de sostenibilidad, estuvo en contabilidad también y estuvo en operaciones conmigo como coordinadora de todo lo que eran nuestro plan de inversiones”, detalló Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal.

Su designación fue anunciada en mayo pasado por la Junta Directiva del Canal de Panamá. En ese momento, Espino de Marotta expuso algunos de los objetivos que espera impulsar durante su gestión al frente de la entidad.

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“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes, asegurando ese futuro y esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá como país siga creciendo. Le agradezco a todas las personas que trabajan en el canal de Panamá y a las que trabajaron conmigo, desde que empecé en 1985”, manifestó Ilya Espino de Marotta.

Uno de los aspectos que marcará su administración será la continuidad de los proyectos necesarios para fortalecer la capacidad del Canal y responder a las nuevas exigencias del comercio marítimo internacional.

El reto no será menor. La nueva administradora deberá enfrentar desafíos relacionados con la disponibilidad de agua para las operaciones, el crecimiento de la demanda, la competitividad de la ruta y la necesidad de mantener la confiabilidad del Canal frente a otras alternativas de transporte.

A esto se suma el escenario internacional y los cambios que experimenta el comercio mundial, factores que mantienen al Canal ante la necesidad de adaptarse y realizar inversiones estratégicas.

Durante su trayectoria, Espino de Marotta también trabajó junto al exadministrador del Canal Jorge Luis Quijano, quien ha destacado la experiencia y capacidad de la nueva administradora a partir de los años de trabajo compartidos dentro de la institución.

Con su llegada a la administración, Espino de Marotta se convierte en la cuarta persona en dirigir el Canal de Panamá desde que la vía interoceánica pasó a manos panameñas.

Este lunes 7 de septiembre asumirá oficialmente el cargo y comenzará así una gestión de siete años al frente de una de las instituciones más estratégicas para Panamá y para el comercio internacional.

Con información de María de Gracia