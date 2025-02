'El Canal no es un gobierno de turno': Vásquez recomienda transparencia y claridad en la estrategia de defensa

“Al presidente hay que pedir prudencia, hay que pedir para él sabiduría a Dios y hay que pedirle transparencia, que comunique cuáles son cada uno de esos compromisos con punto y coma”, esto es lo que considera Juan Diego Vásquez, líder del movimiento político Vamos, sobre la situación actual entre Panamá y Estados Unidos con relación al Canal.

Para el exdiputado, el momento que vive el país debe llamar a la reflexión, a la atención y a la acción para garantizar que lo que ha costado siglos de lucha para los panameños no pueda ser arrebatado, no pueda ser cuestionado en su dignidad ni en su soberanía por ningún país; por muy amigo o por muy grande que sea, es algo que no puede tolerarse.

Considera que ha faltado un poco de empuje para buscar el respeto que merece el país y la tranquilidad a la ciudadanía.

Este es un asunto país; el canal de Panamá no es un gobierno de turno, es un activo del país y allí todos tenemos que unirnos. Pero, ¿cómo nos unimos? Si no hay una estrategia clara que se haya planteado para garantizar que el mensaje que se manda a EEUU y el mundo es un mensaje común”, expresó Vásquez.

Destacó que es importante que el presidente José Raúl Mulino y el canciller entiendan y puntualicen cuáles son los puntos de conversación y cuáles no. El exdiputado recordó las palabras del presidente durante su conferencia el jueves, y que es algo que todos los panameños deben repetir: “No es viable ni constitucional, ni legal, ni convencionalmente por los tratados para poder tener el Canal que el país conceda beneficios específicos a diferentes naciones y menos desde las exigencias que se nos han planteado”.

Sin embargo, señaló que el país debe puntualizar en la agenda, pero está reaccionando a lo que diga el presidente Trump en lugar de plantear una estrategia de comunicación que aclare que el Canal no es manejado por chinos, y hablar sobre el sentido de pertenencia que tienen los panameños sobre la ruta.

“La gente que está en su casa viendo esta entrevista tal vez no sentirá que el canal de Panamá le significa beneficios y desarrollo; ese es un asunto que tiene que hablarse, pero ese asunto no le compete a EEUU ni a ningún país, le compete a Panamá”, manifestó Vásquez.

Concesiones portuarias

Sobre la operación de los puertos en la ruta canalera, Vásquez manifestó que los procesos con los que se otorgaron los puertos, así como otras concesiones, no fueron los correctos, por lo que considera que se deben revisar, no por presión de otro país, sino porque es lo justo para el país.

Aplaudió las auditorías anunciadas por el Contralor de la República, por lo que espera que se realicen de forma correcta, no para favorecer los intereses de naciones foráneas, sino para garantizar que lo que se discute allí y el manejo de los puertos signifiquen beneficio, desarrollo y oportunidades para los panameños.

Recalcó que en materia logística y marítima no se ha avanzado lo suficiente por estar pensando en intereses privados específicos, haciendo referencia al desarrollo de más terminales portuarias a lo largo y ancho del país.

Compromisos migratorios

De lo poco que se dijo sobre la visita de Marco Rubio a Panamá, fue el otorgamiento de un aeropuerto en Darién para que EEUU deporte migrantes de nacionalidades distintas a la panameña, y de lo cual no se dieron mayores detalles.

Vásquez destacó que es importante que esto sea aclarado al país, y que, tomadas las decisiones, haya transparencia completa sobre todo con asuntos tan delicados.

Reiteró la necesidad de que se comunique la estrategia para salir de esta situación, y para que juntos podamos empujarla. Agregó que esto también debe incluir a otras naciones que, aunque se trata de nuestra soberanía, debemos defendernos como país, pero la historia marca que la recuperación del Canal fue gracias a la forma en que se internacionalizó la disputa.