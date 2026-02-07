Canal de Panamá ejecuta vertido preventivo en la represa de Gatún

Espino de Marotta advirtió que, de no ejecutarse estos vertidos preventivos, podrían verse afectadas poblaciones cercanas , debido al riesgo de inundaciones .

Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá realizó un vertido preventivo en la represa de Gatún, como parte de sus acciones de vigilancia permanente y gestión de la seguridad hídrica, luego de que el embalse de Gatún alcanzara su nivel máximo operativo.

La medida está relacionada con los altos niveles que mantienen los ríos, producto de las lluvias registradas en los últimos días, lo que obligó a activar este procedimiento para evitar riesgos mayores.

La subadministradora del canal de Panamá , Ilya Espino de Marotta explicó que la decisión responde a que la temporada seca ha sido inusual, con precipitaciones fuera de los patrones normales, lo que ha requerido acciones preventivas adicionales.

Nosotros nos esforzamos en que, al mes de diciembre, los lagos estén en su máximo nivel, porque tradicionalmente viene una época de verano en la que los niveles comienzan a bajar. Para nosotros es importante que los lagos estén en su máxima elevación”, señaló.

Indicó que este año se ha registrado un verano atípico, con lluvias totalmente fuera de lo normal, lo que ha obligado a mantener los vertidos por más tiempo del habitual. “Por lo general vertimos al final del año calendario, cuando ya en diciembre escasean las lluvias y comienza el verano, pero como eso no se ha dado, tuvimos que ampliar un poco este proceso”, explicó.

Espino de Marotta advirtió que, de no ejecutarse estos vertidos preventivos podrían verse afectadas poblaciones cercanas, debido al riesgo de inundaciones.

El canal de Panamá reiteró que el vertido se realiza con el objetivo de salvaguardar las estructuras del Canal y reducir cualquier riesgo para las comunidades ubicadas aguas arriba y aguas abajo del complejo hídrico de Gatún, como parte de su política de prevención y manejo responsable del recurso hídrico.

Con información de Meredith Serracín.