Canal de Panamá realizará vertidos preventivos ante niveles máximos en embalses

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá alertó que los lagos Gatún y Alhajuela están próximos a alcanzar sus niveles máximos operativos, debido al incremento sostenido de las lluvias en la Cuenca Hidrográfica del Canal. Según el reporte de la entidad, a la 1:00 a.m. del jueves 20 de noviembre el lago Alhajuela alcanzó 251.85 pies (76.77 metros), mientras que el lago Gatún registró 88.59 pies (27.01 metros).

De mantenerse esta tendencia, el embalse Gatún también podría llegar a su límite operativo en los próximos días, motivo por el cual la ACP anunció que ejecutará vertidos preventivos en las represas de Gatún y Madden.

“Se reitera el llamado a los residentes en áreas aledañas y al público en general para que tomen precauciones y estén atentos al sonido de las sirenas, que indican un vertido inminente”, señala la institución.

En caso de activarse estas señales, se recomienda a las personas alejarse de ríos o cuerpos de agua de inmediato y dirigirse hacia zonas altas fuera de las planicies de inundación.

El Canal de Panamá reiteró su compromiso con la seguridad de las comunidades y con la operación confiable de la vía interoceánica.