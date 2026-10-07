Cáncer de mama aumenta 13.7% en un año, según registros del Instituto Oncológico

En lo que va de 2026, el ION contabiliza 591 casos, mientras que en el caso del cáncer de próstata, durante 2024 se registraron 581 casos.

Ciudad de Panamá/El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud para las mujeres en Panamá. Las cifras del Instituto Oncológico Nacional (ION) reflejan un aumento en los casos registrados, al pasar de 1,144 en 2024 a 1,301 en 2025, lo que representa un incremento de 13.7%.

En lo que va de 2026, el ION contabiliza 591 casos, mientras que en el caso del cáncer de próstata, durante 2024 se registraron 581 casos.

En el marco de la campaña de concienciación de octubre, el director general del ION, Dr. Julio Javier Santamaría Rubio, insistió en la importancia de que mujeres y hombres mantengan sus controles de salud y no esperen a presentar síntomas para buscar atención médica.

“Detectarlo a tiempo salva vidas”, enfatizó Santamaría, quien explicó que algunos tipos de cáncer pueden desarrollarse durante un período sin provocar molestias evidentes.

En el caso del cáncer de mama, el especialista destacó el papel de la mamografía, examen que permite identificar alteraciones antes de que estas puedan ser detectadas mediante la palpación.

Por ello, recomendó a las mujeres incorporar este estudio a sus controles de salud y establecer una fecha para realizarlo periódicamente, sin limitar la prevención al mes de octubre.

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Santamaría advirtió que la ausencia de síntomas no significa necesariamente que no exista una enfermedad. Una lesión puede crecer sin generar molestias y, cuando aparece un bulto que puede ser palpado, el cáncer podría encontrarse en una etapa más avanzada.

En los hombres, atención al cáncer de próstata

El llamado a la prevención también está dirigido a los hombres. Santamaría destacó la importancia de conversar con el médico sobre las pruebas disponibles para la detección temprana del cáncer de próstata, entre ellas el antígeno prostático específico (PSA) y la evaluación clínica.

Los antecedentes familiares también deben ser considerados. Los hombres que tienen familiares cercanos que hayan padecido cáncer de próstata pueden presentar un mayor riesgo, por lo que deben consultar con su médico sobre la frecuencia de sus controles.

El especialista, además, señaló que cuando el cáncer es diagnosticado en etapas avanzadas, el tratamiento puede requerir procedimientos más complejos, como cirugía, radioterapia y quimioterapia.

Aunque los avances científicos han permitido mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer, el objetivo, según Santamaría, debe ser detectar la enfermedad lo más temprano posible.

“Lo que buscamos es una población saludable, mujeres y hombres sin síntomas que sean responsables”, afirmó.