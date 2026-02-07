Panamá y Qatar refuerzan relaciones con visita oficial del canciller Martínez-Acha

La agenda oficial inicia este sábado con una visita de cortesía a la Embajada de la República de Panamá en el Estado de Qatar , seguida de una reunión con Hamad Al Kuwari , viceprimer ministro del Estado de Qatar y presidente de la Qatar National Library , considerada un referente cultural y de investigación en la región.

Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, inició este viernes una visita oficial al Estado de Qatar, que incluye reuniones con altas autoridades del gobierno qatarí, líderes del sector energético y financiero, y representantes de instituciones educativas y empresariales de referencia internacional.

El jefe de la diplomacia panameña arribó a Doha acompañado de una delegación oficial y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Hamad por autoridades de Protocolo del Estado de Qatar y por Johnny Mayani, embajador de Panamá en ese país.

Panamá busca fortalecer las relaciones bilaterales con Qatar y ampliar los espacios de cooperación en áreas estratégicas como el desarrollo económico, la educación, la energía y la atracción de inversiones.

La agenda oficial inicia hoy sábado con una visita de cortesía a la Embajada de la República de Panamá en el Estado de Qatar, seguida de una reunión con Hamad Al Kuwari, viceprimer ministro del Estado de Qatar y presidente de la Qatar National Library, considerada un referente cultural y de investigación en la región.

Como parte del componente cultural de la visita, el canciller también recorrerá el Museo Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, una de las instituciones patrimoniales más emblemáticas del país.

La agenda del domingo contempla encuentros con Mohammed Al Kulaifi, ministro de Estado para Asuntos Exteriores; Sheikh Mohamed bin Hamad Al Thani, director ejecutivo de Qatar Free Zones; y Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al-Thani, gobernador del Banco Central de Qatar.

Asimismo, el canciller sostendrá una reunión con Saad bin Sharida Al Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos, y participará en un panel privado sobre Educación y Política en Georgetown University in Qatar, seguido de una visita oficial a Texas A&M University at Qatar.

La visita concluirá con un encuentro de alto nivel con ejecutivos de Power International Holding, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, con presencia internacional en sectores estratégicos como infraestructura, energía, telecomunicaciones, agricultura y bienes raíces.