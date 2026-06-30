Carlos Manuel Rivera Watson es designado subdirector ejecutivo del Idaan

La designación se produce tras la renuncia de Luis Alberto Santanach Bernal, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2024.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República designó a Carlos Manuel Rivera Watson como nuevo subdirector ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 24 del 17 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial.

La designación se produce tras la renuncia de Luis Alberto Santanach Bernal, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2024.

Según el decreto, la Junta Directiva del Idaan seleccionó una terna de candidatos mediante la Resolución No. 078-2026, del 10 de junio de 2026, y posteriormente remitió la documentación al Órgano Ejecutivo para la escogencia del nuevo subdirector.

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Rivera Watson fue nombrado para ocupar el cargo de subdirector ejecutivo del Idaan, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 77 de 28 de diciembre de 2001, que reorganiza y moderniza la institución y faculta al Órgano Ejecutivo para designar al director y subdirector ejecutivo durante el período presidencial.

El decreto establece que el nuevo funcionario devengará un salario mensual de B/.4,762.00, además de gastos de representación por B/.1,500.00.

La normativa indica que el nombramiento entrará en vigencia a partir de la toma de posesión del cargo.