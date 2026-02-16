Carnaval 2026: Entre mojadera y tradición, Las Tablas vive la recta final de la fiesta

El ambiente se mantiene animado, con asistentes que destacan la organización y la energía característica de esta festividad.

Las Tablas, Los Santos/El equipo de TVN Noticias mantiene su cobertura especial desde el corazón de la celebración en Las Tablas, considerado el epicentro del carnaval del interior, donde la música, la mojadera y el ambiente festivo continúan atrayendo a miles de personas.

En medio de los tradicionales culecos, familias completas, grupos de amigos y visitantes provenientes de distintos puntos del país disfrutan de la jornada bajo el sol, entre carros cisterna y presentaciones.

Muchos de los presentes aseguran que permanecerán hasta el martes para vivir el último día de Carnaval y presenciar el cierre oficial de las actividades. Otros, en cambio, han optado por adelantar su retorno a la ciudad capital desde este lunes, con el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular que suele registrarse al finalizar las fiestas.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el desfile de las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo, quienes desplegaron lujo y esplendor en sus imponentes carros alegóricos durante los culecos. Las soberanas, acompañadas de sus tunas y seguidores, ofrecieron un espectáculo lleno de color, brillo y creatividad.

La celebración continúa desarrollándose bajo la vigilancia de los estamentos de seguridad, mientras comerciantes y organizadores reportan una alta participación de público.

Con información de Jessica Román