Capira se prepara para el Carnaval 2026: Garantizan seguridad y lujo para recibir a 100 mil visitantes

Más de 400 unidades de la Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, custodiarán el área.

Panamá Oeste/El distrito de Capira se encuentra listo para el inicio de las festividades del Carnaval el próximo 13 de febrero. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, las autoridades locales, junto a las directivas de Calle Arriba y Calle Abajo, brindaron detalles logísticos y operativos para garantizar el éxito del evento.

Ante la expectativa de recibir a cerca de 100,000 personas durante los cinco días de fiesta, se ha coordinado un despliegue integral para salvaguardar a los asistentes.

Más de 400 agentes de la Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, custodiarán el área. Un vocero de la Policía recordó que no se permitirá el ingreso de objetos punzocortantes y está prohibido el porte de armas de fuego (con o sin permiso) dentro del perímetro. De igual forma, los menores de edad deben estar acompañados obligatoriamente por un adulto responsable.

📩 Información relacionada: Bomberos de Los Santos se preparan para la logística y seguridad del Carnaval 2026

También se mantendrá una estrecha colaboración con el centro de salud para atender cualquier contingencia.

El duelo de las tunas

Las soberanas de ambas tunas prometen un espectáculo de altura, caracterizado por el lujo y la tradición que distingue al "Carnaval capireño".

El evento iniciará a las 10:00 p.m., abriendo con la tuna de Calle Arriba y siguiendo con Calle Abajo.

Ambas reinas invitaron a residentes de Panamá y Panamá Oeste a disfrutar del "mejor carnaval" de Panamá Oeste.

Prometen sorpresas, lujo, esplendor, mucha agua en los tradicionales culecos y música para sus seguidores.

Información de Yiniva Caballero

Otras notas importantes: