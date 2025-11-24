¿Aún sin cédula después de los 20 años? Así es el proceso para solicitarla

La institución recuerda que, antes de iniciar el trámite, es necesario conocer los pasos y requisitos según cada caso.

Ciudad de Panamá/Las personas mayores de 20 años que aún no cuentan con su cédula de identidad personal deben seguir un procedimiento específico ante el Tribunal Electoral para formalizar este documento indispensable. La institución recuerda que, antes de iniciar el trámite, es necesario conocer los pasos y requisitos según cada caso.

Paso 1: Solicitud de la cita

En las direcciones regionales del país, la cita se solicita de manera presencial y el ciudadano es atendido siempre que lleve todos los documentos requeridos. En el caso de la regional de Panamá, en Ancón, la cita debe pedirse únicamente mediante el correo VerificacionID@tribunal-electoral.go.pa.

Paso 2: Recolección de las pruebas documentales

Los documentos que se deben presentar varían según la condición del solicitante:

• Panameños dentro del país

Se aceptan boletines escolares, diplomas, certificaciones de estudio, certificados de bautismo, tarjetas de vacunación, documentos médicos y otros papeles que permitan sustentar la identidad.

• Panameños fuera del país

Deben presentar el pasaporte original y copia con sello de entrada, así como boletines o documentos escolares, certificados de bautismo, documentos médicos y otros respaldos.

• Personas que han estado privadas de libertad

Deben entregar la boleta de libertad, boletín escolar, certificados religiosos o médicos, además de otros documentos sustentadores.

Todos los documentos deben presentarse en original y copia.

🔗Te puede interesar: ¿Cómo cambiar tu nombre por derecho de uso y costumbre? El Tribunal Electoral te explica cómo hacerlo

Paso 3: Presentación en la fecha programada

Una vez reunidos los documentos y obtenida la cita, el ciudadano debe acudir a la sede del Tribunal Electoral correspondiente en la fecha y hora asignadas para completar el proceso.

• Cuando no se cuenta con documentación

Si el solicitante no tiene pruebas que respalden su identidad, el Tribunal Electoral tomará declaraciones al interesado y a dos familiares o testigos responsables, quienes deberán presentar su cédula vigente. En comunidades indígenas, se aceptan dos testigos en caso de no contar con familiares.

• Documentos extranjeros y traducciones

Los documentos emitidos en el extranjero deben presentarse apostillados. Si están redactados en otro idioma, es obligatorio presentar una traducción oficial. Así mismo, si el solicitante o la persona responsable no domina el idioma español, debe asistir con un intérprete idóneo.