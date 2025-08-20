El cepo: Cacique Ngäbe-Buglé fue sometido a castigo ancestral; Ministerio Público abre investigación de oficio

El líder indígena y educador fue expuesto a un castigo ancestral, lo que generó reacciones de rechazo y llamados a abolir esta práctica en la región de Nedrini en Ngäbe-Buglé.

Comarca Ngäbe-Buglé/El Ministerio Público confirmó que abrió de oficio una investigación tras conocerse que un cacique de la región Nedrini, en la comarca Ngäbe-Buglé, fue sometido a un castigo ancestral conocido como el cepo.

El afectado, además de confirmar la acción en su contra, señaló que solicitará que se investigue a las personas que lo sometieron a esta práctica tradicional, considerada por muchos como un trato degradante.

Monseñor Luis Saldaña Guerra opinó que "un castigo no debería ser de esa forma y hay modos de poner, hacer correctivos ante la sociedad".

Nota relacionada: Tragedia en la comarca Ngäbe-Buglé: Ubican el cuerpo de estudiante arrastrada por el río Cricamola

Subrayando que, aunque se debe comprender el trasfondo cultural, existen maneras más justas y humanas de aplicar correcciones y disciplinas en la sociedad.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, cuestionó la vigencia de estos métodos al señalar que "no podemos permitir trato inhumano a nadie ni en los cepos, ni en las cárceles, ni en las calles ni en las empresas. La dignidad de la persona humana es la que debe prevalecer siempre".

Tanto líderes sociales como religiosos coincidieron en que este tipo de castigos debe ser abolido. Mientras tanto, las autoridades judiciales aseguraron que la investigación sigue en curso.

Con información de Demetrio Ábrego.