Seis heridos deja vuelco de un busito con trabajadores agrícolas en David

Al menos seis personas resultaron heridas, una de ellas de mayor consideración, tras un accidente vehicular registrado la mañana de este viernes en la vía Interamericana, cerca de la entrada de Coquito, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Según los primeros reportes, se trata de un busito que viajaba desde la provincia de Bocas del Toro con destino a Río Sereno, transportando a trabajadores agrícolas que se dirigían a laborar en la zafra del café.

Las víctimas fueron atendidas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de la Caja de Seguro Social. Posteriormente, fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios en el distrito de David para recibir atención médica.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el accidente, el conductor habría perdido el control del vehículo tras enredarse con un cable de alta tensión ubicado sobre la carretera. Según testigos, esto provocó el vuelco del busito y las lesiones de los ocupantes.

Según los informes preliminares de la Dirección de Operaciones del Tránsito, ya se inició el proceso de investigación para determinar las causas exactas y deslindar responsabilidades.

Las autoridades indicaron que, aparentemente, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que la parte delantera del busito se enredara con un cable de alta tensión que se encontraba sobre la carretera y que sostenía un poste del tendido eléctrico. Esta maniobra habría generado el vuelco del vehículo, causando las lesiones a los ocupantes.

Tras el accidente, se desplegó un operativo conjunto entre rescatistas, bomberos y personal médico para brindar atención a los heridos y asegurar la zona, dado el riesgo que representaban los cables eléctricos caídos.

Las autoridades de Tránsito hicieron un llamado a los conductores para que tengan precaución cuando circulan por este tramo de la vía Interamericana, especialmente en horas de la mañana.