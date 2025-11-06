Municipio de David reubicará a vendedores ambulantes al antiguo mercado público

El Municipio de David informó que para finales de noviembre se llevará a cabo el traslado de los vendedores ambulantes que actualmente ocupan las aceras y espacios públicos en el área comercial y los alrededores del Parque Miguel de Cervantes.

Estos comerciantes serán reubicados en las nuevas instalaciones del antiguo mercado público de David, donde las autoridades locales aseguran que contarán con mejores condiciones de trabajo y espacios más ordenados.

Según los funcionarios municipales, el objetivo principal de esta medida es mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como garantizar un entorno más limpio y organizado en el corazón comercial de la ciudad.

“Con todo lo que se nos ha ilustrado, esperamos que se cumplan las actividades y beneficios prometidos, como las ferias y promociones, para poder lograr nuestro objetivo”, comentó Yamileth Núñez, una de las vendedoras que será reubicada.

Kathy Saldaña, tesorera del Municipio de David, anunció que los comerciantes contarán con un periodo de gracia de seis meses sin pago de impuestos, medida que busca facilitar su adaptación al nuevo espacio.

La mayoría de los vendedores ambulantes han aceptado las condiciones del traslado, aunque algunos aún mantienen reservas respecto al cumplimiento de los compromisos municipales.

Se espera que para finales de noviembre, la reubicación esté completada y se observe una mejor regulación del comercio informal en las calles del distrito de David.