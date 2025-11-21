Chiriquí Grande celebra 122 años de fundación con un desfile lleno de música y tradición

Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la jornada festiva, que se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y sentido de pertenencia.

El distrito de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro, conmemoró sus 122 años de fundación con un vibrante desfile que llenó de música, color y tradición las principales calles del lugar.

Bandas escolares, agrupaciones independientes, grupos culturales y delegaciones folclóricas participaron en esta celebración que congregó a cientos de residentes y visitantes.

Desde tempranas horas, la comunidad salió a disfrutar de una actividad que destaca la identidad y el orgullo de este distrito bocatoreño. Familias completas se reunieron en las aceras para acompañar el paso de las bandas, admirar los trajes típicos y celebrar juntos esta fecha histórica.

“Desfilamos y muy bonito todo. Invitamos a todos a que vengan aquí; esta es una celebración muy bonita, en un lugar muy bonito, en el área de Chiriquí Grande”, expresaron algunos ciudadanos que participaron del evento.

Las autoridades locales destacaron la relevancia de este tipo de actividades para promover la cultura, fortalecer las tradiciones y reafirmar la identidad de la comunidad en una fecha tan significativa para el distrito.

