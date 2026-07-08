Chiriquí registra 237 casos de dengue en lo que va del año; Minsa en alerta por altos índices de infestación

Entre las comunidades con los índices más altos de infestación del mosquito se encuentran Altos del Río , San Mateo , Llano Grande , además de sectores de Los Algarrobos , Dolega y David .

Chiriquí/Las autoridades de Control de Vectores del Ministerio de Salud (Minsa) manifestaron su preocupación por el aumento de los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti en varios sectores de la provincia de Chiriquí, donde ya se contabilizan 237 casos confirmados de dengue durante el primer semestre del año.

Según el Minsa, el distrito de David concentra la mayor cantidad de casos, con 153 personas diagnosticadas, seguido de los distritos de Dolega, Bugaba y Barú, que también presentan una alta incidencia de la enfermedad.

El jefe de Control de Vectores en Chiriquí, Patricio Camarena, indicó que algunos sectores registran índices de infestación de hasta un 6%, una cifra que calificó como preocupante debido al riesgo de transmisión del virus.

"No se justifica que en David, que es cabecera, nosotros tengamos 153 casos de dengue confirmados aquí en el distrito de David; no puede ser. ¿Por qué? Señores", cuestionó.

Camarena insistió en que las labores de fumigación no son suficientes si la población mantiene recipientes con agua donde el mosquito puede reproducirse.

"¿De qué me sirve mandar los carros a fumigar en la noche y en el día si los criaderos quedan ahí? A los 3 o 4 días viene el mosquito volando nuevamente y entonces", criticó.

El funcionario recordó que, aunque hasta el momento Chiriquí no ha registrado defunciones por dengue, el riesgo aumenta si no se adoptan medidas preventivas, como ocurrió en 2025, con la defunción de 5 personas que dijo "no tenían que haber muerto si hubiesen hecho los correctivos".

Entre las comunidades con los índices más altos de infestación del mosquito se encuentran Altos del Río, San Mateo, Llano Grande, además de sectores de Los Algarrobos, Dolega y David.

Las autoridades explicaron que la alternancia entre lluvias y periodos secos favorece la reproducción del mosquito, especialmente cuando las personas almacenan agua en recipientes sin tapa.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a eliminar los criaderos, mantener tapados los depósitos de agua y permitir el ingreso del personal de Control de Vectores a las viviendas como parte de las acciones para reducir la transmisión del dengue en la provincia.

Información de Demetrio Ábrego

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