Chorreranos se preparan con sabores típicos para celebrar el 10 de noviembre

La Chorrera, Panamá Oeste/Desde este jueves, los residentes de La Chorrera comenzaron a llenar los mercados locales para adquirir los ingredientes con los que prepararán tamales, bollos, sopas y asados durante el fin de semana largo y las celebraciones patrias del 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el primer grito de independencia de La Villa de Los Santos.

En los puestos de venta se observa un constante movimiento de compradores en busca de productos como yuca, ñame, otoe, maíz pilado, hojas de bijao e ingredientes para preparar sauce y bollos.

“Desde ayer se ha visto bastante movimiento, sobre todo con el maíz pilado y la soja para tamales y bollos”, comentó una vendedora del mercado municipal.

Los comerciantes aseguraron que estos días son de gran actividad, ya que muchas familias aprovechan para preparar alimentos típicos o participar en los festivales y desfiles del 10 de noviembre.

“Estos productos se usan para cocinar, pero también para adornar las carretas del desfile. La palma y las frutas como la naranja y la piña se usan mucho en las decoraciones”, explicó otra vendedora.

Los precios se mantienen estables:

Maíz pilado: 50 centavos la libra.

50 centavos la libra. Hoja de vijao: 60 centavos la docena.

60 centavos la docena. Ñame y otoe: 75 centavos la libra.

75 centavos la libra. Zapallo: tres libras por un dólar.

tres libras por un dólar. Limones: diez por un dólar.

diez por un dólar. Pepino: 50 centavos la libra.

Como cada año, los chorreranos combinan la gastronomía con el fervor patriótico, manteniendo vivas las costumbres culinarias y decorativas que distinguen a la región durante las fiestas de noviembre.

Con información de Yiniva Caballero.