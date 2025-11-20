Cinco aprehendidos tras ataque armado contra agentes de la Policía en Calidonia

De acuerdo con información preliminar, entre los detenidos se encuentran dos menores de edad presuntamente vinculados con el hecho.

Panamá/Un operativo policial en el sector de San Miguel, en el corregimiento de Calidonia, terminó con la aprehensión de cinco personas y la incautación de dos armas de fuego, luego de que varios agentes fueron recibidos a disparos cuando acudían a atender una alerta por un presunto intercambio de balas entre grupos rivales.

De acuerdo con información preliminar, entre los detenidos se encuentran dos menores de edad presuntamente vinculados con el hecho. La zona fue rápidamente acordonada mientras continúan las diligencias y operativos coordinados con el Ministerio Público para ubicar a otras personas que habrían participado en el incidente.

El ataque puso en riesgo la vida de los agentes, cuyos cascos recibieron impactos de bala, aunque la institución confirmó que no hubo agentes heridos gracias al equipo de protección utilizado.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos a nivel nacional para combatir acciones delictivas y reforzar la seguridad en áreas donde se han detectado actividades vinculadas a grupos criminales.