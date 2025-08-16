Realizarán más de 30 cirugías en jornada de reducción de mora quirúrgica en Bocas del Toro

La jornada cuenta con el apoyo de médicos de la ciudad capital.

Bocas del Toro/Este viernes 15 de agosto inició en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, de Bocas del Toro, una jornada de cirugías de próstata organizada por la Caja de Seguro Social (CSS), con la que se beneficiarán 30 pacientes como parte del plan nacional para reducir la mora quirúrgica.

Algunos de los pacientes han esperado durante años por esta operación que les permitirá prescindir de una sonda. Para la jornada viajaron a Changuinola desde la ciudad capital cinco urólogos, un médico residente de urología y dos anestesiólogos, quienes trabajarán junto a un equipo de especialistas y personal de apoyo de la región.

Con estas operaciones, que se desarrollarán durante el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, la institución suma esfuerzos a las 19 cirugías de próstata ya realizadas durante la primera jornada de este 2025.

"Son jornadas largas. Normalmente, uno opera en un día 2 o 3 pacientes, y aquí esperamos llegar a 30 pacientes", expresó el especialista asignado a la jornada.

En tanto, el director médico explicó que a este hospital llegan pacientes de todas las áreas de la provincia, ya que es uno de los más importantes de la región.

Jornadas en otras provincias

De manera simultánea, la CSS informó que durante este fin de semana se llevan a cabo resonancias magnéticas y angiotomografías coronarias en la Ciudad de la Salud, además de consultas de cardiología, oftalmología, geriatría y ortopedia en la Policlínica Miguel Cárdenas Barahona, en Los Santos.

En Coclé, la Policlínica Manuel de Jesús Rojas abrió sus puertas este sábado 16 de agosto para consultas pendientes en medicina familiar.

Todos los pacientes incluidos en estas actividades fueron previamente contactados y cumplieron con los exámenes requeridos.

El plan de reducción de mora quirúrgica moviliza a cirujanos, enfermeras, especialistas y personal administrativo de la CSS, en lo que la institución califica como un esfuerzo conjunto para dar respuesta a la demanda de atención.