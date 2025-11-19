Clima en Panamá: Prevén lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en varias regiones del país

Sobre las condiciones marítimas, el Caribe mantendrá condiciones favorables para las actividades, con olas de 1.21 metros y periodos que no superan los 7 segundos.

Ciudad de Panamá/Para este miércoles 19 de noviembre se prevén condiciones inestables tanto en el Caribe como en el Pacífico, con presencia de lluvias, episodios de aguaceros y actividad eléctrica en distintos sectores del país, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se anticipan cielos de disperso a nublado, acompañados de eventos lluviosos intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica sobre Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón y el norte de Veraguas. Para la tarde y la noche, los cielos estarán nublados, con lluvias intermitentes y aguaceros aislados con actividad eléctrica, de intensidad ligera a moderada, en las mismas zonas, además de Bocas del Toro.

En el Pacífico, entre la madrugada y la mañana, se esperan cielos de disperso a nublado con eventos lluviosos aislados y aguaceros con actividad eléctrica en los sectores costeros y de cordillera de Panamá Este y Darién; en los golfos de Panamá y Chiriquí; y sobre Panamá Norte, Centro y Oeste. Para la tarde y la noche, predominarán cielos nublados, con lluvias continuas, aguaceros aislados de ligeros a moderados y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este; además de Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

El Imhpa indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14°C y 25°C, mientras que las máximas se situarán entre 27°C y 32°C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán flujos del norte en la mañana con velocidades de 5 a 15 km/h, cambiando a nornoroeste en la tarde y noche con velocidades similares. Para el Pacífico, los flujos serán del nornoroeste en la mañana, con velocidades entre 24 y 37 km/h, y del nornoreste en la tarde y noche, entre 5 y 10 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el Caribe mantendrá condiciones favorables para las actividades, con olas de 1.21 metros y periodos que no superan los 7 segundos. En el Pacífico también se prevén condiciones favorables, con olas cercanas a 0.91 metros y periodos de 4 segundos.

Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución ante exposiciones prolongadas al sol.

También le puede interesar: