Clima en Panamá: Se esperan lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en varias regiones este martes

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este martes 25 de noviembre se prevén condiciones inestables tanto en el Caribe como en el Pacífico, con episodios de lluvias, aguaceros y actividad eléctrica durante diferentes momentos del día.

En el Caribe, durante la mañana se anticipan incursiones nubosas que generarán lluvias intermitentes, acompañadas de aguaceros de fuertes intensidades que avanzarán desde zonas marítimas hacia tierra firme y las costas. En la tarde, aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas afectarán sectores de la comarca Guna Yala, Colón y zonas montañosas del Occidente. Durante la noche, no se descartan nuevos episodios de lluvias intermitentes con aguaceros que nuevamente se desplazarán desde áreas marítimas hacia las costas.

En el Pacífico, durante la mañana se prevén aguaceros aislados en zonas marítimas. Para la tarde, se esperan aguaceros en puntos específicos de Chiriquí, Veraguas (Centro y Sur), Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién. En la noche, podrían registrarse nuevos episodios de aguaceros aislados sobre sectores marítimos.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 30°C y 33°C en el Pacífico, de 27°C a 31°C en el Caribe, y en la cordillera Central oscilarán entre 22°C y 25°C.

En cuanto al viento, durante el día se prevén direcciones variables del noreste, oeste, noroeste y suroeste, con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentarán olas de 1.2 a 1.8 metros de altura con periodos de 6 a 7 segundos, por lo que se mantiene condición de precaución. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.0 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores moderados a muy altos (05 a 09) sobre el territorio nacional.

