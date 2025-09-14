Clima en Panamá: aguaceros aislados y actividad eléctrica en varias regiones del país

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) ha emitido su pronóstico para este domingo 14 de septiembre, anticipando una jornada con cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

🌤 Aguaceros costeros y cielo parcialmente nublado

Durante las primeras horas del día, se prevén aguaceros con actividad eléctrica en el sector marítimo, con posibilidad de ingreso a zonas costeras como Bocas del Toro, Comarca Gnäbe Buglé, Costa Arriba de Colón, Comarca Guna Yala, Chiriquí, Península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y el sur de Darién. En el resto del país, se espera cielo parcialmente nublado.

🌧 Lluvias moderadas a fuertes en el occidente

En horas de la tarde, se intensifican las condiciones climáticas con aguaceros de moderada a fuerte intensidad y actividad eléctrica sobre la Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y Veraguas. El resto del país mantendrá cielo parcialmente nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas.

🌙 Lluvias dispersas en el oriente y occidente

Para la noche, se pronostican lluvias dispersas de variada intensidad en Chiriquí, Comarca Gnäbe Buglé, Darién y Veraguas (Centro y Sur). El resto del país continuará con cielo parcialmente nublado a nublado.

🌡 Temperaturas y condiciones generales