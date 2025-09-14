Clima en Panamá: aguaceros aislados y actividad eléctrica en varias regiones del país
Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) ha emitido su pronóstico para este domingo 14 de septiembre, anticipando una jornada con cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas y actividad eléctrica en distintos puntos del país.
🌤 Aguaceros costeros y cielo parcialmente nublado
Durante las primeras horas del día, se prevén aguaceros con actividad eléctrica en el sector marítimo, con posibilidad de ingreso a zonas costeras como Bocas del Toro, Comarca Gnäbe Buglé, Costa Arriba de Colón, Comarca Guna Yala, Chiriquí, Península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y el sur de Darién. En el resto del país, se espera cielo parcialmente nublado.
🌧 Lluvias moderadas a fuertes en el occidente
En horas de la tarde, se intensifican las condiciones climáticas con aguaceros de moderada a fuerte intensidad y actividad eléctrica sobre la Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y Veraguas. El resto del país mantendrá cielo parcialmente nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas.
🌙 Lluvias dispersas en el oriente y occidente
Para la noche, se pronostican lluvias dispersas de variada intensidad en Chiriquí, Comarca Gnäbe Buglé, Darién y Veraguas (Centro y Sur). El resto del país continuará con cielo parcialmente nublado a nublado.
🌡 Temperaturas y condiciones generales
- Temperaturas máximas: entre 30°C y 33°C en zonas bajas; entre 24°C y 27°C en áreas montañosas y la Cordillera Central.
- Vientos: Predominan del suroeste, oeste y norte en el Caribe; del oeste, suroeste y sur en el resto del país, con velocidades de hasta 24 km/h en zonas marítimas.
- Condiciones marítimas:
- Litoral Caribe: olas entre 0.61 m y 0.91 m.
- Litoral Pacífico: olas entre 0.91 m y 1.50 m, con periodos de hasta 18 segundos (se recomienda precaución).
- Radiación UV-B: índices entre 3 y 10, con niveles de riesgo moderado a muy alto.