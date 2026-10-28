Clima en Panamá: Se esperan cielos despejados y aguaceros aislados en algunas regiones

Se mantienen avisos de vigilancia por mareas altas en el Pacífico y por condiciones ventosas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este miércoles 28 de octubre condiciones mayormente estables en el país, con cielos parcialmente nublados a despejados y aguaceros esporádicos durante la tarde y noche en algunas zonas montañosas.

De acuerdo con el informe del Imhpa, durante la mañana, la vertiente del Caribe presentará condiciones estables, con cielo parcialmente nublado a despejado. En la vertiente del Pacífico se esperan condiciones similares, aunque con altos índices de radiación ultravioleta UV-B.

Para la tarde y noche, se pronostican aguaceros esporádicos en la cordillera Central, así como en las zonas montañosas de Tierras Altas de Chiriquí y la provincia de Darién. En el resto del territorio nacional no se prevén lluvias significativas.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa señala que las mínimas oscilarán entre 16 °C y 23 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 23 °C y 26 °C.

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Las temperaturas máximas se ubicarán entre 29 °C y 32 °C tanto en el Pacífico como en el Caribe. En la cordillera Central, los valores estarán entre 20 °C y 26 °C.

Respecto a los vientos, durante la mañana se esperan flujos del oeste-noroeste, norte y noreste en el Caribe, con velocidades sostenidas de entre 15 y 30 km/h. En el Pacífico predominarán los vientos del noroeste y oeste-noroeste, con velocidades similares y posibles ráfagas superiores a los 50 km/h. El informe remite a un aviso de vigilancia.

Sobre las condiciones marítimas, el pronóstico indica olas de entre 0.60 y 1.00 metro de altura en el litoral Caribe, con periodos de 6 a 7 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.80 y 1.20 metros, con periodos de 13 a 16 segundos. Para ambas vertientes, el Imhpa también hace referencia a un aviso de vigilancia.

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre muy altos y extremos, con valores de 8 a 11 o más en el país, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

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