Clima en Panamá: Índices de radiación UV muy altos a extremos se esperan en todo el istmo

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este viernes 6 de marzo, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que durante la mañana se mantendrán intervalos nubosos a lo largo de la vertiente del Caribe, con posibilidad de lluvias ligeras aisladas y ocasionales desde Bocas del Toro hasta Colón. También se esperan intervalos nublados ocasionales en el resto de la vertiente caribeña, así como sobre Darién y en zonas del norte de Coclé y Panamá Oeste.

En horas de la tarde se prevén aguaceros aislados de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en Darién, las comarcas Emberá y el oeste de Chiriquí. Mientras tanto, en el resto del país se mantendrá un cielo parcialmente nublado, con la posibilidad de chubascos aislados de corta duración.

Para el periodo nocturno, el Imhpa indica que podrían registrarse episodios nublados en la vertiente del Caribe, con lluvias ligeras muy ocasionales y de corta duración.

El Imhpa advirtió que los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán de muy altos a extremos en gran parte del istmo y zonas marítimas, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre 27°C y 31.5°C en la región Caribe, mientras que en el Pacífico los valores podrían oscilar entre 32°C y 36.5°C. En áreas de montañas y la cordillera Central, las temperaturas serán menores de 24°C.

Respecto al viento, persistirán corrientes de componente norte (entre nornoroeste y noreste) con velocidades entre 15 y 35 km/h, siendo más intensas en la región central y oriental de ambas vertientes. No obstante, también se prevén ingresos de viento del suroeste y oeste desde Veraguas Sur hasta Chiriquí, con velocidades entre 10 y 20 km/h.

En las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes entre 1.5 y 2.1 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, por lo que se mantiene precaución en la región centro y oriental. En el litoral Pacífico, las olas se estiman entre 0.3 y 1.0 metros de altura, con periodos de 13 a 16 segundos.

Se mantienen avisos de vigilancia por generación y propagación de fuegos, sensación térmica y temperaturas elevadas y oleajes y altos periodos en el Caribe.

