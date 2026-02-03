Clima en Panamá: Aguaceros aislados y vientos de hasta 50 km/h prevé el Imhpa para este martes 3 de febrero

Se mantienen activos tres avisos de vigilancia: por lluvias y tormentas, condiciones ventosas y otro por oleajes significativos en el Caribe.

Amanecer en la ciudad de Panamá
Amanecer en la ciudad de Panamá / Foto/TVN-2.com

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 3 de febrero se mantendrán condiciones variables en gran parte del país, con lluvias aisladas, aguaceros ocasionales y vientos moderados a fuertes.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén intervalos nublados con lluvias esporádicas sobre Bocas del Toro, el norte de Veraguas y el oriente de la comarca Guna Yala. En horas de la tarde y la noche, se esperan aguaceros aislados principalmente en la comarca Guna Yala, mientras que el resto de la vertiente se mantendrá con intervalos nublados.

Para la vertiente del Pacífico, el Imhpa señaló que en la madrugada y la mañana se registrarán aguaceros aislados en la región oriental, así como lluvias aisladas en Chiriquí y el sur de Veraguas. En el resto del Pacífico se prevé cielo parcialmente nublado a despejado. En la tarde, se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional en Darién, las comarcas Emberá Wounaan, Panamá Norte y Este, Panamá Oeste y el norte de Coclé, además de lluvias dispersas en Tierras Altas de Chiriquí. Durante la noche, persistirán algunas lluvias aisladas en el Pacífico oriental y en Tierras Altas, con cielo parcialmente nublado en el resto del país.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 12°C y 24°C en la cordillera Central y zonas montañosas, y entre 27°C y 33°C en el resto del territorio nacional.

El informe también advierte sobre vientos predominantes del noroeste y norte. En áreas marítimas del Caribe, Pacífico central y Pacífico oriental, se esperan velocidades de hasta 50 km/h, mientras que en tierra firme serán menores de 45 km/h, con posibles ráfagas superiores.

Sobre las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas entre 1.60 y 3.20 metros, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 0.80 y 1.70 metros, por lo que se mantiene el llamado a la precaución.

En tanto, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 4 y 11, con niveles de riesgo de moderado a extremo en el país.

Se mantienen activos tres avisos de vigilancia:

  1. Por lluvias y tormentas, vigente hasta las 11:59 p.m. de este martes
  2. Por condiciones ventosas, vigente hasta las 11:59 p.m. de este martes
  3. Y el último por oleajes significativos en el Caribe, vigente hasta las 11:59 p.m. del miércoles 4 de febrero

Se recomienda a la población tener precaución y atender las señalizaciones del Sistema Nacional de Protección Civil para evitar situaciones que lamentar.

