Clima en Panamá: Se esperan aguaceros y tormentas en la tarde de este 21 de junio en varias regiones del país

El Imhpa también prevé índices máximos de radiación UV-B entre 5 y 10, con niveles de riesgo que variarán de moderados a muy altos en distintos puntos del país.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo 21 de junio se prevén condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros y tormentas eléctricas que se desarrollarán principalmente durante la tarde y parte de la noche.

Durante la mañana se esperan intervalos nublados y aguaceros con tormentas sobre el sector marítimo del Caribe, así como en el Pacífico Central y Occidental. Estas precipitaciones podrían ingresar de forma más aislada hacia las costas y tierra firme de sectores de la comarca Guna Yala, Colón y el sur de la península de Azuero.

Para las primeras horas de la tarde se pronostican episodios de aguaceros aislados de variada intensidad acompañados de tormentas sobre el sur de Darién, Panamá, Panamá Oeste y la península de Azuero.

Más avanzada la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con aguaceros de moderados a fuertes y actividad eléctrica en sectores de Coclé, Veraguas y Chiriquí, mientras que en el resto del país se registrarán lluvias y aguaceros más aislados y de menor intensidad.

En horas de la noche persistirán los aguaceros con tormentas hacia el oriente de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé y el centro de Veraguas, mientras que en el resto del territorio nacional se mantendrán intervalos nublados.

Debido a estas condiciones, se mantiene activo un aviso de vigilancia por el desplazamiento de la onda tropical No. 14 que es monitoreada por la institución.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 19°C y 25°C en la cordillera Central, y entre 28°C y 32°C en el resto del país.

En cuanto al viento, durante la mañana predominarán corrientes de dirección oeste, noroeste y algunos intervalos del sur en la vertiente del Caribe. Para el resto del día se esperan vientos del noroeste y norte. En la vertiente del Pacífico, los vientos serán del suroeste y sur, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 0.91 y 1.80 metros de altura, con periodos de 7 a 9 segundos, por lo que se mantiene estado de precaución para los sectores oriental y central del litoral. En el Pacífico se pronostican olas entre 0.61 y 1.10 metros de altura, con periodos de 10 a 13 segundos.

El Imhpa también prevé índices máximos de radiación UV-B entre 5 y 10, con niveles de riesgo que variarán de moderados a muy altos en distintos puntos del país.

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